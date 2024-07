Iordanescu ne bo več selektor Romunije

Edward Iordanescu ne bo več selektor romunske nogometne reprezentance. Šestinštiridesetletni trener, ki se mu bo pogodba iztekla konec julija, se je odločil za premor, izjavo romunske nogometne zveze povzema francoska tiskovna agencija AFP. Romunija je na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji obstala v osmini finala proti Nizozemski.

»Moja misija se je končala,« je zapisal Iordanescu na svojem facebook profilu in pozdravil generacijo igralcev s fantastičnim potencialom, preden je izjavil, da se zdaj želi posvetiti svoji družini.

Edi Iordanescu, ki je Romune vodil od začetka leta 2022, je popeljal romunsko selekcijo na evropsko prvenstvo prvič po osmih letih, ne da bi v kvalifikacijah doživeli en poraz.

Nato so na evropskem prvenstvu presenetljivo osvojili prvo mesto v skupini, in sicer po gol razliki, saj so vse ekipe osvojile enako število točk.

Iordanescu, sin trenerja Anghela Iordanescuja, ki je Romunijo popeljal v četrtfinale svetovnega prvenstva leta 1994, zapušča reprezentanco s statistiko desetih zmag, desetih remijev in osmih porazov.