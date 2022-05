Istanbulski čudež in papeževa roka v ključnem trenutku

V nadaljevanju preberite:

Čez en teden bomo izvedeli, kdo bo evropski klubski nogometni prvak za sezono 2021/22. Bo to Liverpool ali madridski Real? Ko se v zgodovini omenja največji ali najboljši finale lige prvakov, pa se ne more mimo dvoboja Liverpoola in AC Milana iz leta 2005. Razlog je povsem preprost. Rdeči in rdeče-črni so se 25. maja pred 17 leti v Istanbulu udarili za krono in vse je že bilo videti, da bo klub iz Lombardije osvojil svoj sedmi naslov najboljšega na stari celini. Moštvo Carla Ancelottija, ki bo letos v zaključnem obračunu vodil kraljevi klub, je po prvem polčasu vodilo s 3:0, a nogometaši iz mesta Beatlov so v drugem delu igre uprizorili neverjeten zasuk in v šestih minutah poravnali izid.