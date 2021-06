Italijana v Madridu počakal zapitek brez plačila

Španski dacarji so objavili seznam neplačnikov za leto 2021 in na njem je kar nekaj znanih nogometnih osebnosti. V ospredju je povratnik v Madrid in novi, stari trener Reala Carlo Ancelotti. Greh italijanskega trenerja znaša 1,4 milijona evra, dva milijona € pa bo moral vrniti tudi Brazilec Dani Alves, ki se je že predlani vrnil v domovino.



Zanimivo je, da na letošnjem seznamu ni Neymarja, ki je bil lani eden od največjih dolžnikov. Njegov dolg je znašal kar 34,6 milijona €.



Nogometašem v uteho, med neplačniki sta tudi slavna španska filmska igralka Paz Vega in nekdanji minister za gospodarske zadeve in digitalno preobrazbo Rodrigo Rato.

