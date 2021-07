Italijani igrajo in pojejo, kot bi šli na fronto

V nadaljevanju preberite:

Dokončna selitev eura 2020 na štadion Wembley je potrdila pričakovano: evropsko prvenstvo v nogometu je enormna stvar tudi v času zgodovinsko zahtevnih razmer, nemara najzahtevnejših po koncu 2. svetovne vojne. Kljub številnim omejitvam in neugodnim okoliščinam spremljamo v Londonu odličen nogomet, zabavo, ki so jo pogrešali milijoni, in prvovrstni spektakel. Kdo ve, kaj bo šele sledilo v nedeljskem finalu (21). Španci niso bili razočarani nad svojo reprezentanco; navijači, s katerimi smo govorili po tekmi okrog Wembleyja, so zatrdili, da bodo v finalu držali pesti za Italijane.