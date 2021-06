Italijani so prejeli prvi gol na EP, a so bili kos Avstriji

Nogometaši Italije so drugi četrtfinalisti letošnjega evropskega prvenstva. Na drugi tekmi osmine finala so v Londonu po podaljšku ugnali Avstrijo z 2:1 (0:0, 0:0) in dosegli še četrto zmago. V osmino finala so se danes že uvrstili Danci, ki so s 4:0 premagali Wales.



Dvoboj med Italijo in Avstrijo se je kot prvi v izločilnem delu EP končal šele po podaljšku, potem ko sta ekipi redni del končali brez zadetkov. Za Italijo sta nato zadela Federico Chiesa v 95. minuti in Matteo Pessina v 105., za Avstrijo pa Saša Kalajdžić z glavo v 114. minuti, kar je bil prvi prejeti gol za azzurre na letošnjem euru. Avstrijski Avstrije Franco Foda sicer ni posegal v zasedbo, ki si je priborila osmino finala, medtem ko je italijanski strateg Robert Mancini sedem rezervistov z rezultatsko nepomembne tekme z Walesom spet posadil na klop.



Zmagovalci današnje tekme se bodo v četrtfinalu v petek, 2. julija, pomerili z boljšim iz nedeljskega dvoboja med Belgijo in Portugalsko.



V nedeljo bosta na sporedu še tekmi Nizozemska – Češka (18) in Belgija – Portugalska (21), v ponedeljek bodo igrali Hrvaška – Španija in Francija – Švica, osmino finala bodo v torek končali Angleži in Nemci ter Švedi in Ukrajinci.

