Italijani v sedmih nebesih: Mancini izenačil rekord Pozza, zdaj v London

»Pravljica«, »neizprosni«, »zasluženo prvi« ... To je le nekaj udarnih zapisov z naslovnic vodilnih italijanskih športnih časnikov po zaključnem dejanju v skupini A evropskega prvenstva v nogometu. Ekipa Roberta Mancinija je z 1:0 odpravila Wales in ohranila izjemen niz nepremagljivosti, ki traja že 30 tekem. Pred 82 leti je takšen niz uspel le še Vittoriu Pozzu.



Z odlično statistiko se Italijani ponašajo tudi na letošnjem euru, saj v domačem Rimu niso prejeli gola in jih na treh tekmah dosegli skupno sedem. Zdaj jih v Londonu, ki je bil za selektorja enkrat že prizorišče velike bolečine, a kasneje tudi nekaterih velikih zmag, čaka spopad z Avstrijo ali Ukrajino.



»Zelo sem bil zadovoljen, ko sem videl, da je ekipa igrala dobro, čeprav sem zamenjal osem igralcev. Lahko bi dosegli tudi več golov proti ekipi, ki je igrala zelo obrambno,« je na novinarski konferenci dejal Mancini, ki je leta 1992 na Wembleyju ob boku Srečka Katanca v ekipi Sampdorie izgubil veliki finale lige prvakov z Barcelono. »Ko so ostali z deseterico, so postali še bolj obrambno naravnani, vsi so bili za žogo. Ni lahko najti prostorov v takšni situaciji,« je nadaljeval Mancini.

Na pogon Sassuola in Atalante

»Nismo bili pozorni pri dveh standarnih situacijah in skoraj bi plačali davek, moramo biti bolj pozorni,« je varovance še opozoril selektor, ki je v Angliji igral za Leicester City in treniral Manchester City, s katerim je osvojil tudi težko pričakovani državni naslov po kar 44 letih suše v klubski vitrini.



Na zadnji tekmi sta se najbolj izkazala Rafael Toloi in Matteo Pessina, ki sta tako zaokrožila uspešen konec tedna za člane bergamske Atalante, katere član je tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, potem ko je v Münchnu ob zmagi Nemčije nad Portugalsko (4:2) blestel Robin Gosens.



»Naši igralci so vajeni tega sloga, ker smo ga poskušali vzpostaviti od prvega dne. Tako igrajo tudi nekateri klubi, zato nimajo težav s prilagajanjem,« je o morda najbolj »igrivi« Italiji v zadnjih desetletjih povedal Mancini, v čigar ekipi sta se na uvodu v prvenstvo izkazala tudi Domenico Berardi in Manuel Locatelli, člana Sassuola, ki podobno kot Atalanta slovi kot ekipa z napadalnim pridihom.



Nekateri mediji so ob zmagi nad Walesom izpostavili tudi Marca Verrattija na sredini igrišča, zvezdnik Paris Saint-Germaina je nosil tudi kapetanski trak, potem ko je ob polčasu v slačilnici ostal branilec Juventusa Leonardo Bonucci. Ob izbruhu Locatellija na drugi tekmi s Švico, ko je član Sassuola dosegel kar dva gola, je Verratti ostal kar malce v senci.



»Boj med Verrattijem in Locatellijem? Bolje je, da imaš na voljo vse in nato trpiš, ko moraš nekoga, ki je zelo talentiran, pustiti na klopi, kot da te izbire nimaš,« je še dodal Mancini. »To počnemo od začetka, tako veliko igralcev je, ki si zasluži biti tukaj, mi pa moramo izbirati. Zdaj se začenja drug turnir. Če fantje nadaljujejo v tem slogu, si ne bi mogel želeti nič več. Upajmo, da bomo igrali dobro in se nato v nadaljnjem tekmovanju še vrnili na Wembley (prizorišče polfinala in finala, op. a.).«

Podobnosti vidi tudi junak zmage Pessina

Pessina, strelec odločilnega gola proti Walesu, je ravno tako opazil številne podobnosti v igri Italije in Atalante. Sam je vpoklic sicer dočakal v zadnjem hipu, potem ko se je poškodoval Stefano Sensi.



»Samo sanjal sem lahko o takšni tekmi. To je bila perfektna predstava, o kakršni sanjajo vsi, da lahko odločiš tekmo na velikem tekmovanju ... Morda še nekaj tednov ne bom mogel zaspati!« je bil za RAI Sport iskren Pessina.



»Trener nam je postavo razkril tik pred odhodom na stadion, zato nisem bil prepričan, če bom igral ali ne, a pripravil sem se tako, kot se vedno. Kot sem že rekel, je ta ekipa prekrasna, saj vsak igralec da sto odstotkov in vsak čuti, da ima trener absolutno zaupanje vanj, pa če igramo ali ne. S tem je pritiska manj in lahko damo vse od sebe. Govoril sem z (trenerjem Atalante Gian Pierom, op. a.) Gasperinijem pred vpoklicem, v tem je veliko njega. Lahko vidim podobnosti med igro Atalante in tem, kar zdaj počne Italija, visok pritisk in vtekanja iz vezne vrste, zato sem se hitro vklopil.«



Pessina je tudi prekinil intervju Federica Chiese, ki so ga izbrali za igralca tekme. »Niso mogli podeliti dveh nagrad, zato je prav, da jo je dobil Fede!« je v mikrofon zaklical dobro razpoloženi 24-letni nogometaš iz Monze.

