Italijanska turneja ni bila uspešna, stop za superligo

Bernd Reichart, izvršni direktor podjetja A22 Sports Management, ki je zadolženo za promocijo nogometne superlige, se je z italijanske turneje vrnil brez uspeha. Pri sosedih je predstavljal projekt, ki je naletel na odpor pri domala večini klubov, in poskušal dobiti soglasje ter podporo za oblikovanje superlige. Kot objavljajo mediji, se je soočil z izrazitim nerazumevanjem nad zamislijo, ki je sprla del evropske nogometne družine.

Italijanski klubi so že z zavrnitvijo zamisli o zmanjšanju Serie A z 20 klubov na 18 posredno dali vedeti velikim, da nasprotujejo morebitnemu novemu tekmovanju. Po pogovorih s predstavniki klubov in vodilnimi možmi lige, pa Reichart glavnim pobudnikom ne bo prinesel najboljših vesti. Italijani so izpostavili številne razloge, zakaj je superliga nesprejemljiva.

Prvi mož podjetja A22 Sports Management Bernd Reichart zahodnih sosedov ni prepričal. FOTO: Susana Vera/Reuters

Vodstvo tekmovanja Serie A je izrazilo dvome o tem, da bodo veliki zaslužki dosegli vse klube, želi, da vrednost tekmovanja ostane ista in da evropska tekmovanja organizira tretja oseba, a ne glavni pobudniki superlige. Prav tako je neustrezen model tekmovanja, po katerem bi italijanski prvak, ki ni med ustanovitelji superlige, začel v najnižjem razredu od treh. Prepričani so, da je format na pol zaprt in zato ni v skladu s časom in razmerami. Neizvedljiv je tudi brezplačen televizijski prenos vseh tekem, pri čemer bi uveljavitev televizijskega modela spodkopal glavni vir prihodkov. V Italiji se bolj zavzemajo za dialog z Evropsko nogometno zvezo, toda tudi Uefa ni naklonjena sestankom, ki jih imajo klubi z A22.

Izvršni direktor Serie A Luigi De Servio bo sicer poročilo o pogovorih z A22 vsem klubom še predstavil, a je bolj ali manj že znano, da bo uradno stališče serie A proti superligi. In ga delijo tudi največji klubi, Inter, Milan, Roma ...