Italijanski levi in avstrijski heroji

Nogometne tekme Italije in Avstrije resda ne sodijo med tiste klasike na ravni prihajajoče torkove med Anglijo in Nemčijo, toda sobotni večer osmine finala je dejansko upravičil napovedi o predstavi, v kateri rdeče-belo-rdeče beli ne bodo kar tako položili orožja pred azzurri, prepričljivimi zmagovalci svoje skupine v uvodnem delu.



Na koncu je bila zmaga Italijanov v podaljšku zaslužena in prigarana, toda na tej tekmi res ni veliko manjkalo, pa bi bilo lahko tudi obratno. Zelo konkurenčnim in dinamičnim Avstrjcem je po pregledu posnetka sodnik v 2. polčasu razveljavil gol, nekdanji reprezentančni as Herbert Prohaska se je v eni od akcij razjezil, da zgolj premaknjeno koleno v gibanju ne bi smelo vplivati na sodniško odločitve, avstrijski selektor Franco Foda pa je dejal, da še nikdar ni prejel toliko pohval za prikazano igro navzlic porazu.



Ekipa selektorja Roberta Mancinija je tako nadaljevala svojo zmagovito pot na tem euru, v današnji Gazzetti dello Sport so ji namenili naslov Italijanski levi, za najboljše pa ocenili Federica Chieso, strelca prvega gola v podaljku, spet zanesljivega vratarja Gianluigija Donnarummo in Mattea Pessino, soigralca našega Josipa Iličića pri Atalanti. Omenjeni časnik zdaj napoveduje novi spektakel z zmagovalcem tekme med Belgijo in Portugalsko in posebej seveda omenja Romeluja Lukakuja iz Interja ter Cristiana Ronalda iz Juventusa ...



In avstrijski tisk? Brutalno slovo po herojskem boju – takšen je naslov v nedeljski izdaji Kronen Zeitunga, v katerem ne skrivajo navdušenja nad predstavo svojih rojakov v Londonu. Temu primerne so bile tudi visoke ocene posameznikov. V podobnem slogu poroča tudi nedeljski Kurier, ki je za najboljše med Avstrijci ocenil Aleksandra Dragovića, Davida Alabo in Marcela Sabitzerja. Slednji je podobno kot Pessina soigralec enega od naših rojakov na tujem – Kevina Kampla v Leipzigu.

