Italijanski nogometni škorenj s slovensko številko 8

Italijansko nogometno prvenstvo bo tudi v novi sezoni elitnih evropskih tekmovanj tisto z najmočnejšim slovenskim pridihom. Med osmerico Slovencev najtežja naloga čaka branilca naslova, kapetana Interja, ki bo poskušal izboljšati dosežekSedmo mesto v državnem prvenstvu in poraz v finalu lige prvakov. To je bil iztržek Sampdorie v sezoni 1991/92, ko je sbranila naslov italijanskega prvaka. Navijači Interja bi bili s sedmim mestom v prvenstvu po minuli šampionski sezoni verjetno precej razočarani, a kdo ve, čemu vse bi se bili pripravljeni odpovedati v zameno za nov pohod do finala elitnega evropskega tekmovanja. Nanj interisti čakajo vse od leta 2010, ko je bilv ekipipriča zgodovinskemu podvigu – osvojitvi trojne krone. Sezona, ki je sledila, je prinesla pričakovan padec, ki ga je Krhin spremljal iz Bologne, a tokrat bo imela obramba scudetta prvič po Katančevih časih tudi slovenski pridih. Kapetan Interja Handanović bo pod taktirko novega trenerjaposkušal dokazati, da minula sezona ni bila zgolj plod dela, ki je v slogu Mourinha črno-modre zapustil na vrhuncu.»Krasno smo se počutili po scudettu, a zdaj moramo braniti naslov v verjetno najbolj izenačenem prvenstvu zadnjih desetih let,« je sezono za Inter TV napovedal Handanović. »Vidim vsaj pet kandidatov za zmago, tako veliko klubov ima odlične nove trenerje. Razburljivo bo, a močni smo in lahko se zanesemo na svoje odlike,« je dodal pred začetkom dela z nekdanjim soigralcem, s katerim sta si kratek čas delila slačilnico pri Laziu. V Rimu je Inzaghi kot trener navduševal enajst let, pet jih je preživel na čelu članskega moštva. Inter naj bi v novi sezoni igral bolj raznovrstno, očem bolj prijazno, a v dvoboju z ranjenim Juventusom, ki ga spet vodi, in številnimi drugimi izzivalci ne bo prostora za večje število napak.Glavnemu pokrovitelju, kitajskemu Suningu, je po težavah v domovini očitno dobro del skoraj 200-milijonski priliv s prodajami igralcev (), saj v zadnjih dneh Inter vztrajno trka na vrata sosedov iz Bergama, od koder želijo zvabiti kolumbijskega hrusta. A Južnoameričan za zdaj ostaja član Atalante, tako kot, ki so mu bili po peripetijah s trenerjemv minuli sezoni že šteti dnevi.»Ob koncu sezone je izrazil željo po novih izkušnjah. A dobro je opravil priprave, prvič ga vidim s kakšnim kilogramom več. Ni izpustil niti minute treninga in nič ni preklinjal. To se še ni zgodilo,«​ je konec prejšnjega meseca ob govoricah o selitvi k Milanu izjavil Gasperini, ki je nato z Iličićem začel obe zadnji pripravljalni tekmi (poraz z Juventusom in zmaga nad Alessandrio z dvema goloma Kranjčana). Gasperini je obljubil, da bo spoštoval željo 33-letnega slovenskega virtuoza, a opozoril, da je do konca prestopnega roka še veliko časa.Prav čas potrebujeta pri Romiin, a ni preveč verjetno, da ga bosta pod novim trenerjem Mourinhom dočakala. Krhin je pod Portugalčevo taktirko debitiral v serie A in zbral 65 minut igre na petih tekmah. Po težji poškodbi kolenskih vezi bo na svojo priložnost pri Sampdorii čakal tudi napadalec mlade ekipe, vidnejše vloge pa naj bi imeliinpri Empoliju,pri Salernitani inpri Venezii.Empoli je v zadnjih letih že vajen skakanja med prvo in drugo ligo, navijači iz Salerna in Benetk pa so na veliki trenutek čakali 23 oziroma 21 let. Pokalna uvertura, vsi so že odigrali tekme prvega kola, je bila za vse reprezentante uspešna, vsi so zmagali in igrali od prve minute. Nekaj sivih las v Benetkah povzroča le lažja poškodba roke Črnigoja, ki je hitro potreboval menjavo in je vprašljiv za nedeljsko tekmo v Neaplju.