Italijanski privrženci nogometa bi lahko spremljali dramatično 39. kolo

V dogovoru s klubi je italijanska serie A deloma opustila pravilo medsebojnih tekem, ki so do sedaj odločale o tem, katera ekipa je ob koncu sezone na lestvici zasedla višji položaj. V minuli sezoni bi denimo AC Milan naslov osvojil tudi v primeru remija s Sassuolom na tekmi zadnjega kola, saj je imel dve točki več in boljša rezultata s tekem proti prvemu zasledovalcu, mestnemu tekmecu Interju.

V tekmi na vse ali nič, ki bi v prihodnje lahko določila osvajalca scudetta, ne bo podaljška, če bi bil izid po rednem delu izenačen, bi torej o prvaku odločale enajstmetrovke. Za razvrstitev od 3. do 20. mesta na lestvici bodo še vedno uporabljali staro pravilo medsebojnih tekem, potem ko so pred sezono 2005/06 še igrali dodatne tekme v primerih, če so bile ekipe izenačene v bojih za naslov, evropska tekmovanja ali za obstanek.

Večina drugih prvenstev uporablja razliko v golih kot najpomembnejši faktor za končno razvrstitev, spet drugi, denimo španska la liga in slovenska Prva liga Telemach, se zanašajo na medsebojne tekme. Dodatna tekma je o naslovu v serie A odločala zgolj leta 1964, ko je Bologna z zmago nad Interjem z 2:0 osvojila zadnjega od svojih sedmih scudettov, če bi takrat odločali medsebojni obračuni, bi naslov osvojili Milančani.