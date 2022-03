Italijo stresel potres, posledice še neznane

Italijo je znova stresel nogometni potres s skoraj rušilno amplitudo. Sprožila ga je Severna Makedonija, ki je v Palermu z 1:0 premagala velike favorite v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu jeseni v Katarju. Azzurri bodo še drugič zapored brez mundiala.

»Zbogom svet, zbogom Evropejci, zbogom vse. Obleganju, kolikor je bilo neuporabno, nenatančnosti in v 47. minuti drugega polčasa, ko so vsi čakali na podaljške, po še eni tekmi, v kateri ne znamo več zmagati, česar smo se bali vso tekmo, je sledilo: žoga za Trajkovskega, bivšega napadalca Palerma, in neverjeten udarec z več kot 20 m. Donnarumma je kriv, Italija je zdaj na kolenih. Italija : Makedonija 0:1. Avanture je konec, Italije ni več, Mancinijeve igre ni več in morda se lahko rešijo Bastoni, Verratti, malo Florenzi in Raspadori. Ostali ne. Negledljiva Immobile in Insigne, slab Mancini, slab Barella, Jorginho zelo daleč od tega, kar je bil. Zaslužimo, da ostanemo brez svetovnega prvenstva. Makedonija gre v končnico s Portugalsko. Spet smo v apokalipsi. Na žalost, malo, vendar ni dovolj.«

V Portu in Chorzowu V torek, 29. t. m., bosta prvi odločilni tekmi za uvrstitev na SP. Portugalska bo v Portu gostila Severno Makedonijo, Poljska, ki je napredovala brez boja, ker je bila Rusija izključena iz mednarodnih tekmovanj, pa v Chorzowu Švedsko. Wales, zmagovalec proti Avstriji, se bo za preboj na SP pomeril z zmagovalcem dvoboja Škotska – Ukrajina, ki je zaradi vojne agresije Rusije preložen. Termin tekme še ni znan, najbrž bo na spredu junija.

Povzetek komentatorja športnega dnevnika La Gazetta Dello Sport je orisal novo travmatično poglavje italijanskega reprezentančnega nogometa. »Ni pošteno, ampak Makedonija ni ukradla ničesar. Mi smo tisti, ki smo se izgubili na poti,« je še dodal komentator.

Selektor Roberto Mancini je bil lani heroj ene od najbolj nogometnih držav na svetu.

»Lani julija sem doživel najlepše veselje svoje kariere, zdaj sem doživel največje razočaranje. To je nogomet, včasih se zgodijo neverjetne stvari. Zmaga na EP je bila zaslužena in potem se je sreča, ki nas je spremljala, spremenila v popolno smolo. To je ekipa z dobrimi igralci in mi jih je zelo žal. Na človeški ravni lahko rečem, da imam fante rad bolj kot julija. Moja prihodnost? Ne vem, zdaj je razočaranje preveliko. Ekipa ima dobre igralce in ima veliko prihodnost,« je razmišljal poraženec Mancini.

Nekdanji naopadalec pri Palermu in junak zmage Severne Makedonijee v diodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na SP Aleksandar Trajkovski je na Siciliji povzorčil nove travme italijanskemu nogometu. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Usodni Jorginhovi enajstmetrovki

Italija je bila znova neučinkovita, Makedonci so zadeli iz drugega neposrednega strela. Italijani so proti tekmečevim vratom sprožili preko 30 strelov, izvedli 16 kotov, Makedonci nobenega. Razmerje v posesti žoge je bilo 61:39.

»Prejeli smo gol in niti ne vemo, zakaj. Sploh ne vemo, zakaj smo prišli tako daleč. Osvojili smo evropsko prvenstvo in ostali smo neporaženi dve leti in pol in vem eno stvar: naši igralci so zelo dobri,« je še povedal Mancini, ki se najbrž šele zdaj zaveda, kako nespametno so zapravili prvo mesto v kvalifikacijski skupini. Jorginho je v obeh tekmah proti Švici, ki je bila na koncu prva, zapravil enajstmetrovko. Drugo v 90. minuti drugega dvoboja. Če bi zadel, bi se Italija neposredno uvrstila na SP. A zapravila je tudi drugo priložnost v Belfastu. Iztržila je točko (0:0), zmaga z dvema goloma razlike bi bila dovolj za prvo mesto.

Zadnjo besedo bo imel predsednik Nogometne zveze Italije Gabriele Gravina. »V nogometu in športu moraš sprejeti sodbo. Rezultat večera v Palermu nam pove, da je treba nekaj narediti v našem nogometu. Sprašujem se, ali naši mladi igralci ne bi morali več igrati v naših ligah. Spomladi je igralo le 30 odstotkov italijanskih igralcev,« je zadel žebljico na glavico in nakazal na korenite sistemske spremembe v italijanskem nogometu. Ki bodo, če ne bo ostalo le pri besedah, vplivale tudi na slovenski nogomet. Tako, da Italija ne bo več Indijakoromandija za slovenske nogometaše.