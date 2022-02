Iz Kijeva sem vozil 38 ur, 26 ur sem preživel na telefonu s Čeferinom

V nadaljevanju preberite:

Le upamo lahko na čimprejšnji konec tragedije, ki jo doživljajo prebivalci Ukrajine v vojni z Rusijo. A tudi v časih najhujših življenjskih preizkušenj je možno najti čudovite, čeravno dramatične zgodbe in človeške usode. Eno takšnih nam je zaupal Darijo Srna, eden najboljših nogometašev v zgodovini Hrvaške, v zadnjih treh letih športni direktor najboljšega ukrajinskega kluba Šahtarja iz Donecka. Zgodba o tem, kako je Srna s ključno pomočjo Aleksandra Čeferina rešil člane kluba iz zaprtega Kijeva, je pretresljiva, njeno sporočilo pa najmočnejše.

»Ko sem zaslišal prvo sireno, sem se počutil, kot bi mi nekdo odrezal noge in bi se mi ustavilo srce, saj sem se avtomatično vrnil 25, 30 let nazaj v vojno na naših tleh. V hotelu nas je bilo približno 50, vsi Brazilci z družinami, italijanski strokovni štab in trije Hrvati. Razen izraelskega in portugalskega veleposlaništva ni nobeno predlagalo nič konkretnega, stopicali smo na mestu. Igralci so bili obupani. Nisem vedel, kaj naj naredim,« nam je zaupal Srna, ki se je nato spomnil na predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

»Poklical sem gospoda Čeferina in jokal v telefon, saj nisem mogel več gledati obupanih igralcev nemočnih, njihovih družin pa objokanih. Brazilci in Italijani so zdaj doma. To, kar je storil za nemočne in obupane ljudi, je bila največja zmaga Aleksandra Čeferina, velikega človeka in danes največjega ambasadorja nogometa, večja zmaga tudi od njegovega podviga v Atenah leta 2016, ko je postal predsednik Uefe,« je zatrdil Srna, v humanitarnih akcijah večkrat dokazani človekoljub, o katerem je kar težko verjeti, kaj vse je prestal v življenju in kljub temu ne pozna besede sovraštvo.

»Ves svet bi nas moral slišati, se dvigniti proti vojni in jo prekiniti. Lahko le molimo za to, da bo v Ukrajini čim prej zavladal mir. Glasno in konkretno moramo podpreti Ukrajino in pritisniti na Rusijo, da dosežemo mir. To so ljudje, ki ne vedo, kaj je vojna, ne znajo nikomur škodovati, vojno morajo čim prej zamenjati pogajanja,« je pozval Darijo Srna.

