Iz Manchestra sporočajo: Erling Håland je naš

Če bo vse šlo po načrtih, neznank ne bo več. Norveški nogometni zvezdnik Erling Braut Håland bo postal član Manchester Cityja, je poročal Daily Mail. Klub in nogometaševi zastopniki (uradni agent je Mino Raiola, ki je bil pred časom hudo bolan) so uskladili vse podrobnosti. Enaindvajsetletni napadalec naj bi tedensko zaslužil približno 600.000 evrov. Na igrišču so korenito spremenil tudi filozofijo trenerja Pepa Guardiole, ki ne uporablja klasičnega napdalca.

Naslednji korak je dogovor med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund, kar pa ne bi smel predstavljati večjih težav. Nemški velikan in igralec imata sklenjeno pogodbo, po kateri lahko odide kadar želi, ko kupec plača 75 milijonov evrov odškodnine. Ta znesek za City, ki je v 78 odstotni lasti katarskega šejka Mansour bin Zayed Al Nahyan oziroma njegovega podjetja City Football Group, ne predstavlja težkega zalogaja.

V Leedsu rojeni, kjer je igral njegov oče, 194 cm visoki Håland, bo ob potrditvi prestopa postal najbolj plačan nogometaš v Angliji. Za maldega Norvežana sta se potegovala tudi Real Madrid in Barcelona.