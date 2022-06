Iz Srbije se vračajo s štirimi goli v mreži Jana Oblaka

Slovenska nogometna reprezentanca je po porazu s Švedsko na drugi tekmi lige B lige narodov v Beogradu izgubila še proti Srbiji z 1:4 (1:1). Izbrance selektorja Matjaža Keka naslednja preizkušnja čaka v četrtek v Oslu proti Norveški.

Srbi so tako na sedmi medsebojni tekmi prvič premagali Slovence (po enem porazu in petih neodločenih izidih) in so zdaj pri treh točkah v skupini B4.

Za zmagovalce so pred 15.000 gledalci na štadionu Rajka Mitića (nekdanji Marakani) zadeli Aleksandar Mitrović v 24. minuti, Sergej Milinković-Savić v 56., Luka Jović v 85. in Nemanja Radonjić v 90. minuti, za Slovence pa v 30. Petar Stojanović.

V drugem dvoboju v skupini B4 je Norveška v gosteh premagala Švedsko z 2:1 (1:0) z dvema goloma Erlinga Haalanda. Poraz gostiteljev je ublažil Anthony Elanga.