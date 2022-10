Iz svetovne nogometne zveze potrdili tri smrti na gradbiščih v Katarju

Po navedbah prireditvenega odbora svetovnega prvenstva v nogometu so v zadnjih letih na gradbiščih stadionov v Katarju med delovnim časom umrli trije ljudje. Iz Svetovne nogometne zveze (FIFA) so to na zahtevo Nemške tiskovne agencije (DPA) potrdili slab mesec pred začetkom turnirja (med 20. novembrom in 18. decembrom).

Po poročanju DPA so obravnavali še 37 drugih smrti, vendar ti delavci niso umrli med delom na gradbiščih. Organizacijski odbor za mundial 2022 zato te primere uvršča med »smrti, ki niso neposredno povezane z delom«.

Britanski mediji so od decembra 2010, ko so svetovno prvenstvo podelili Katarju, poročali o več tisoč mrtvih delavcih. V tem obmorskem emiratu na Bližnjem vzhodu so v odgovoru kritizirali takšno poročanje, češ da smrti niso korektno predstavljene, pri čemer se sklicujejo na številne reforme.

Te reforme kritizirajo organizacije za človekove pravice. K ustanovitvi odškodninskega sklada za delavce pozivata tudi organizaciji Amnesty International in Human Rights Watch, kar podpira tudi Nemška nogometna zveza (DFB).

Bernd Neuendorf, predsednik DFB, bo konec oktobra odpotoval v Katar z nemško ministrico za notranje zadeve Nancy Faeser (SPD). »Razpravljali bomo o vprašanjih človekovih pravic, o zaščiti istospolnih ljudi pred diskriminacijo in preganjanjem ter o odgovornosti do delavcev migrantov, ki so zgradili stadione za svetovno prvenstvo v nogometu,« je povedala tiskovna predstavnica ministrstva.