Izpoved nekdanjega agenta: PSG grozil Verrattiju, Al-Helaifi je le marioneta

Di Campli (levo) z nekdanjim klientom Verrattijem (v sredini).

Pri Pescari zaslužil 80 tisoč evrov na leto

Raiola ima pri PSG zdaj tri nogometaše: Verrattija, Gianluigija Donnarummo in najbolj razvpitega mladega nogometaša v klubu, Xavija Simonsa, ki ga je prav tako speljal Barceloni. Najslavnejši klient italijanskega agenta je seveda Zlatan Ibrahimović, še en viden nekdanji član pariškega kluba, ki zdaj igra za AC Milan. Tu so še Paul Pogba (Manchester United), ki ga vztrajno povezujejo s francosko prestolnico, pa seveda eden najbolj vročih igralcev ta hip Norvežan Erling Haaland (Borussia Dortmund). Med trenutno najvrednejšimi Raiolovimi nogometaši so še Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hirving Lozano (Napoli), Moise Kean (Everton), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Ryan Gravenberch (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Alessio Romagnoli (AC Milan), Konstantinos Manolas (Napoli) ...

Julian Draxler, Mbappe, Alessandro Florenzi in Verratti (z leve) proslavljajo gol na povratni tekmi osmine finala v minuli sezoni lige prvakov. FOTO: Franck Fife/AFP

Kje sta Uefa in Fifa?

Madridski športni časnik AS se je pogovarjal z, nekdanjim agentom italijanskega vezista Paris Saint-Germaina. Di Campli je postregel z osupljivim pogledom v zakulisje delovanja kluba, ki tudi v tem letu dviguje prah s svojim poslovanjem. Na Parku princev bodo letos skupaj igrali (če ne bo sprememb v zadnjem tednu in pol prestopnega roka)...Parižanov se vedno bolj oprijemlje vzdevek »zlati zapor«, so v uvodu v intervju z Di Camplijem zapisali španski kolegi, ki poskušajo na vsak način priskočiti na pomoč madridskemu Realu. Španski podprvaki seveda že več let neuspešno lovijo napadalca Mbappeja. Di Campli, se spominja AS, je bil do leta 2017 agent Verrattija, dokler ni poskušal Italijana odpeljati v Barcelono. Odziv vodstva kluba, ki mu poveljuje predsednik, zdaj tudi član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa) ter predsednik Združenja evropskih klubov (Eca), je bil silovit: Verratti je hitro prekinil sodelovanje z Di Camplijem in sklenil pogodbo s še enim veliko kontroverznejšim rojakom»To so neprijetni spomini, neverjetna zgodba,« je pripoved začel Di Campli. »Z Marcom sva se odločila, da podpiševa z Barcelono, že sva vzpostavila kontakte s športnim direktorjem (takrat je bil na funkciji Robert Fernandez, op. a.) in tudi predsednikom (Josepom Mario) Bartomeuom. Marco je klubu drugi dan priprav na novo sezono sam sporočil, da želi zapustiti PSG in da ne bo podaljšal. Glede na to, da je Barcelona ravno prejela 222 milijonov Neymarjeve odkupne klavzule, so imeli veliko denarja v sefu, da bi lahko plačali tisto, kar so zanj zahtevali. Nato je PSG začel groziti Marcu in na koncu je podpisal z Raiolo, čeprav tega nikoli ne bo priznal,« je nadaljeval.»PSG z mano ni več govoril, Verrattiju pa so grozili, da ga bodo zadržali do izteka pogodbe. Športni direktor je bil takrat Antero Henrique, s katerim se nisem dobro razumel. Zdaj je Leonardo, ki je drugačen. Z njim imam izjemen odnos. Če se je Marco zavedal, kako težko bo oditi iz Pariza, ko je podpisal? Nič ni bilo govora o tem. Marca sem v PSG pripeljal leta 2012 v prvi Leonardovi etapi, prihajal je iz serie B, iz Pescare, v teh petih letih pa smo petkrat podaljšali pogodbo. V Pescari je zaslužil 80 tisoč evrov na leto, leta 2017 je njegova plača znašala šest milijonov neto. Videl sem, kako je Marco poslal sporočilo Al-Helaifiju. Skupaj smo bili na Ibizi, ko je to storil. Bartomeu je tudi poskušal govoriti z Al-Helaifijem, a ni želel dvigniti telefona predsedniku Barçe. Marco se je v tistem trenutku bal za odnose s PSG, saj so mu grozili, da bi lahko končal na tribuni, če pogodbe ne bo podaljšal.«Na opazko novinarja, da to ni najboljša reklama za mlade nogometaše, ki bi želeli podpisati s francoskim klubom, je odvrnil: »Seveda, da ni! Če pogledate, da imajo 40 ali 50 igralcev v ekipi ... Nihče pa jih od tam ne uspe zvabiti, saj poleg vsega zaslužijo še veliko denarja.«Di Campli je v preteklosti tudi že izjavil, da je Verratti zapornik katarskega emirja. Po trditvah italijanskega agenta je Al-Helaifi zgolj najbolj izpostavljen posameznik sicer zelo vplivne kraljeve družine.»On je marioneta Katarja, oni so tisti, ki nadzirajo vse. To (da je zapornik, op. a.) sem povedal v intervjuju za Corriere dello Sport in za Katar je bilo to kot da bi izvedel atentat nad emiratom. Po tem sem bil za PSG mrtev. Šel sem v Pariz in poskušal govoriti z Al-Helaifijem, da bi zgladil situacijo, a z menoj ni želel govoriti. V nekem trenutku sem ga želel tudi tožiti, a nihče ni storil ničesar. Bilo je škandalozno,« je nadaljeval Di Campli in na odgovornost pozval tudi krovne organizacije.»Če bi morali posredovati Uefa in Fifa (Mednarodna nogometna zveza, op. a.)? Absolutno. A nihče ne naredi nič, jaz sem podal pritožbo na Fifo, Uefo in Italijansko nogometno zvezo ... A nič. To me je močno prizadelo, tudi finančno. Na koncu pa, poglejte ... Marco je zamenjal agenta, a ekipe ni. Podaljšal je, a ni želel oditi, kot je želel sam. Zame je vse to odprta rana,« dodaja Di Campli.Glede možnosti odhoda Mbappeja v Real Madrid je še povedal, da ga čaka enaka usoda kot vezista, ki je po dolgem napenjanju mišic in izključitvi iz ekipe na koncu pristal v Juventusu. Parižanom je na koncu pogovora poslal še eno ostro sporočilo, da se zgodovine ne da kupiti, temveč zgolj napisati.»Za PSG je to osebno, ne gre za denar. Menijo, da lahko kupijo vse. Če Mbappe ne bo podaljšal, bo šel na tribuno. Čisto vseeno jim je, če zdaj ne bodo dobili tega denarja, če bi stavil, bi rekel, da ne bo odšel. Govorim iz osebnih izkušenj. Edino upanje predstavlja Leonardo, ki je nogometni človek. In to je pomembno. A kljub temu se mi zdi vse skupaj zelo težko izvedljivo, skoraj nemogoče. Z Al-Helaifijem in PSG imaš eno težavo, ki je, da se jim z denarjem prav nič ne mudi. Mbappe ne sme užaliti emirja in reči, da odhaja, saj je v njegovih rokah. Upam, da bo imel srečo, saj PSG na koncu ne more preslepiti nikogar. Želi kupiti zgodovino, a zgodovine ni mogoče kupiti. Zgodovina se napiše. Oni pa tega ne morejo narediti. Ne morejo,« je še dodal Di Campli.