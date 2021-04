Jalovi napadi Liverpoola na domačem Anfieldu

V polfinale lige prvakov so se uvrstili še nogometaši madridskega Reala in Manchester Cityja. Špancem je za napredovanje v Liverpoolu zadostoval neodločen izid 0:0, Angleži pa so še drugič – tokrat v gosteh – z 2:1 ugnali dortmundsko Borussio.



Liverpoolčani so poskušali v povratni četrtfinalni tekmi vse, da bi izkoristili prednost domačega terena in nadomestili zaostanek s prvega dvoboja (1:3), zato so že od uvodne minute naprej napadli na vso moč. Ustvarili so si veliko lepih priložnosti, ki pa jih niso izkoristili.



Pri zaključnih strelih so bili »rdeči« premalo natančni ali pa je njihove poskuse ustavil Realov vratar Thibaut Courtois. »Morali smo preživeti to tekmo, kar nam je na srečo tudi uspelo,« si je oddahnil 28-letni Belgijec.

Nemci so se do 55. minute spogledovali s polfinalom

Na drugi včerajšnji tekmi je Borussia v 15. minuti z lepim golom najstnika Juda Bellinghama prešla v vodstvo proti Manchester Cityju, ki ga je držala do 55. minute, ko je Riyad Mahrez z bele točke (zaradi gre z roko Emreja Cana v kazenskem prostoru) poravnal rezultat na 1:1. Ko je dvajset minut pozneje v polno zadel še Phil Foden, je bilo upanja Nemcev na preboj v polfinale že konec.



»Meščani« bodo poskušali za uvrstitev v zaključni dvoboj ugnati še PSG, Real pa Chelsea. Prvi tekmi polfinala bosta na sporedu 27. in 28. aprila.



