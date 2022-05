Jan Gorenc iz Fazanerije v Belgijo

Jan Gorenc je za Muro zbral 65 prvoligaških nastopov, štiri nastope v pokalu in 15 nastopov v evropskih tekmovanjih oz. kvalifikacijah. V zameno za odškodnino se zdaj iz Mure seli v vrste belgijskega prvoligaša KAS Eupen, so zapisali muraši. Gorenc se je z Muro veselil naslova pokalnih in državnih prvakov ter uvrstitve v konferenčno ligo, v črno-belem dresu pa si je izboril tudi status mladega reprezentanta. Tekma z Mariborom v nedeljo je bila njegova zadnja v dresu Mure.

»Jan se je v Fazanerijo preselil v iskanju novih minut in igralskega napredka. V Muri smo mu to omogočili, pri nas je zrasel v nogometaša, ki že trka na vrata članske reprezentance. Prestop na tuje je bil zgolj vprašanje časa,« je dejal predsednik kluba Robert Kuzmič.

Prvenstvena tekma proti vijoličastim je bila zadnja tudi za Klemna Šturma. Kot so zapisali pri Muri, so mu ob izteku pogodbe ponudili podaljšanje, vendar do dogovora ni prišlo. Šturm se je Muri pridružil ob vrnitvi med prvoligaše, pred sezono 2018/19. Za Muro je v tem času v vseh tekmovanjih odigral 135 tekem in ob tem dosegel tri zadetke.