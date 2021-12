Jan Oblak in soborci se bodo za začetek pomerili s Švedi

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtkovem žrebu v Nyonu dobila tekmece v lige narodov, danes pa je Mednarodna evropska zveza sporočila še termine tekem skupinskega dela. Slovenija se bo najprej v skupini 4 lige B doma pomerila s Švedsko, in sicer 2. junija 2022. V skupini sta še Norveška in Srbija.

Izbranci selektorja Matjaža Keka bodo po domačem dvoboju s Švedsko tri dni kasneje gostovali v Srbiji, nato pa še 9. junija na Norveškem. Za konec cikla bo sledila še domača tekma s Srbijo 12. junija. Nato bosta septembra na vrsti še zadnji tekmi skupinskega dela, in sicer v petem kolu proti Norveški doma 24. septembra, za konec pa tri dni kasneje še na gostovanju na Švedskem.

Štiri junijske tekme bodo pravi izziv

»Ni kaj dosti za komentirati. Šele zdaj bo mogoče kdo videl, kaj je pomenilo, da smo zmagali v ligi C. To je skoraj mini evropsko prvenstvo. Meni je skupina super, bolj idealne si niti ne bi mogel želeti. Tekmeci, ki imajo težo. To so prave reprezentance in prave tekme za Slovenijo. Štirje nastopi v junijskem ciklu bodo pravi izziv,« je v četrtek dejal slovenski selektor.

Slovenija je v drugi izdaji tega tekmovanja leta 2020 iz lige C napredovala na višjo raven, potem ko je bila najboljša v skupini z reprezentancami Grčije, Kosova in Moldavije.