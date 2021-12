Nogometaši madridskega Atletica so si privoščili spodrsljaj v boju za vrh razpredelnice španskega prvenstva. Na domačem štadionu so izgubili z Mallorco z 1:2. Za španske prvake je to drugi poraz v 15 ligaških nastopih, po njem varovanci Diega Simeoneja zasedajo četrto mesto na lestvici.

Jan Oblak je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. Po vodstvo Atletica v 68. minuti sta za Mallorco v polno zadela Franco Russo v 80. minuti in Takefusa Kubo v 91.

V vodstvu ostaja Real Madrid, z 31 točkami je druga Sevilla, ki je danes ugnala Villarreal z 1:0, tretji pa je Betis (30). Slednji je poskrbel še za eno presenečenje 16. kola, saj je sredi Barcelone zmagal 1:0 in tako novemu strategu Kataloncev Xaviju Hernandezu zadal prvi poraz na klopi ekipe s štadiona Camp Nou. Zadetek za ekipo iz Seville je dosegel Juanmi v 79. minuti.