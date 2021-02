Jan Oblak: Naši streli letijo mimo, tekmeci zadevajo z akrobacijami

Prvič po 77 tekmah LP brez strela v okvir vrat

Diego Simeone je med tekmo s Chelseajem živčno poskakoval ob igrišču. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Simeone zaupa moštvu

Po petih zaporednih zmagoslavjih (2014-18) v nogometni ligi prvakov ima krivulja španskih klubov izrazito negativen trend. Predlani se je med elitno osmerico prebila le Barcelona in izpadla v polfinalu, lani je bila zanjo in za Atletico Madrid zadnja postaja četrtfinale. V uvodnih treh tekmah letošnjih izločilnih bojev pa je izkupiček španskih moštev klavrn: trije porazi s skupno razliko v golih 3:8. Barcelona in Sevilla sta klonili na domačih štadionih, Atletico pa se je v vlogi gostitelja v Bukarešti znašel v zelo neprijetnem položaju.17. marca bo namreč lovil zaostanek 0:1 za Chelseajem v Londonu, kar bo težka naloga za moštvo, ki se precej raje brani in čaka na priložnosti v »partizanskem« načinu bojevanja kot napada na odprti fronti. Da je Atletico za hip vodilni na lestvici španske lige in drugi najučinkovitejši med vsemi – na 23 tekmah je zabil 45 golov in zaostaja le za Barcelono (50) – in da sis 16 goli deli prvo mesto na lestvici strelcev z, ni prav trden argument za uspešnost na evropski sceni.Na njej pač veljajo drugačna pravila. Atletico je na šestih tekmah skupinskega dela LP dosegel le sedem golov (enajst manj kot Bayern), od teh pet na dveh soočenjih s Salzburgom, prejel pa jih je osem, kar je za mnoge dodaten dokaz, da se nogometna kriza v Španiji dodatno poglablja. Kako torej do prebujenja v revanši s peto zasedbo angleške lige?V Madridu so prižgali alarm in pobrskali po zgodovini kluba. Ugotovili so, da Atletico gostovanju v evropskem tekmovanju še nikoli ni nadomestil zaostanka z 0:1 s prve tekme, čeprav se je sedemkrat znašel v podobni godlji. Pod posebnim drobnogledom pa se je znašel trener, ker se je odločil za defenzivno postavitev s šestimi obrambnimi možmi.Iztržek je bil porazen: njegovo moštvo je imelo le 41-odstotno posest žoge in ni niti enkrat streljalo v okvir vrat Londončanov. To se na prejšnjih 77 tekmah, ki jih je Argentinec vodil v ligi prvakov, ni primerilo niti enkrat! Načrte, da bi branil rezultat 0:0 in prežal na napako tekmecev, mu je v 68. minuti prekrižalz golom s »škarjicami«.»Zaupam našim nogometašem. Če bi mi septembra ponudili, da bomo konec februarja prvi v španski ligi, a da bomo začeli osmino finala lige prvakov s porazom, bi sprejel. Povratna tekma v Londonu ne bo lahka, toda katera med evropsko elito je?« odgovarja Simeone, ki bo moral čim prej prekiniti rezultatsko sušo Atletica. V zadnjih osmih nastopih je vselej prejel vsaj en gol, skupno enajst, kar se mu na začetku sezone nikakor ni moglo zgoditi. Ker mora tako pogosto po žogo v mrežo, ni prijetno niti, toda eden od najboljših vratarjev na svetu ostaja optimist tudi po treh zaporednih tekmah brez zmage; remiju in porazu z Levantejem v DP in razočaranju proti Chelseaju.»Ne bi rekel, da smo v krizi. Res pa je, da se vse odvija drugače kot v prvih mesecih sezone, kar je normalno. Naši streli letijo mimo vrat, naši tekmeci zadevajo z akrobacijami in srečnimi odbitki. Decembra in januarja nismo igrali brezhibno, zdaj pa nismo brezupno slabi. Položaj je zapleten, toda v takšnih okoliščinah mora priti do izraza značaj moštva, kar se bo mojem mnenju zgodilo. Dvigniti moramo glave,» je prepričan slovenski zvezdnik in opozarja, da mora Atletico odigrati pred revanšo s Chelseajem celo kopico pomembnih dvobojev.Počasi se bodo opogumili tudi navijači Madridčanov in se spomnili, da so njihovi ljubljenci v polfinalu lige prvakov 2014 doma igrali 0:0 s Chelseajem, v Londonu pa zmagali s 3:1.