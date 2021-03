Jan Oblak pobegnil Realu na bolj varnih šest točk

Standings provided by SofaScore LiveScore



Manchester City ne popušča in je povečal prednost

Kevin De Bruyne (desno) in Phil Foden sta se veselila petih golov Manchester Cityja. FOTO: Clive Brunskill/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši madridskega Atletica so v zaostali tekmi 18. kola gostili Athletic Bilbao in ga premagali z 2:1. Gostje so povedli v 21. minuti, ko je po podajiiz bližine zadelv vratih Atletica je bil ob rahlo preusmerjeni žogi brez moči. Domači so izenačili v sodniškem dodatku prvega polčasa prekV 51. minuti jeunovčil najstrožjo kazen za vodstvo Atletica, to pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi, po kateri ima Atletico na vrhu španske lestvice 62 točk, šest točk zaostaja Barcelona, osem pa madridski Real. Bilbao je ostal osmi.bo igral, ko bo gostoval pri mestnem tekmecu Getafeju,bo gostil Elche,pa bo dva dni pozneje gostila Huesco.Nogometašiso se po porazu na mestnem derbiju proti Unitedu hitro vrnili na zmagovito pot. Danes so namreč v vnaprej odigranem dvoboju 33. kola angleške lige na domačem igrišču s 5:2 (3:1) premagali Southampton in prednost pred najbližjimi zasledovalci spet povečali na 14 točk. Strelci za ekipo trenerjaso biliinpo dvakrat inenkrat.