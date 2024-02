Jan Oblak: Pri golu se nismo držali načrta, toda to je del nogometa

Derbi osmine finala nogometne lige prvakov v Milanu je upravičil visoka pričakovanja navijačev. Inter je zasluženo premagal Atletico Madrid z golom rezervista Marka Arnautovića v drugem polčasu (1:0), Španci pa so potrdili, da igrajo v gosteh slabše in manj ustvarjalno kot na svojem štadionu. Vratar Atletica Jan Oblak je imel dober večer, Milančani bi namreč lahko zmagali z večjo razliko in si pred povratno tekmo zagotovili še višjo prednost. Druga tekma večera v Eindhovnu med PSV in Dortmundom se je končala brez zmagovalca (1:1). Povratni tekmi bosta 13. marca.

Inzaghi: najpomembnejša meseca sta marec in april

»Žal mi je za Marcusa Thurama, nikoli ne želim, da dobim priložnost šele tedaj, ko se igralec poškoduje. Toda to so moje priložnosti, prihajam v igro, da naredim razliko. Tretja priložnost je prišla potem, ko sem zgrešil že dve in vesel sem, da sem zadel za navijače, ki so nas prišli podpreti, a tudi za svoje soigralce in družino, ki je bili nocoj tukaj,« je povedal Arnautović, ki je Interju zagotovil že deveto letošnjo zmago v vseh tekmovanjih!

Lautaro Martinez je neuspešno streljal proti vratom Jana Oblaka. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

»Gol smo prejeli zaradi napake, kar je normalno v nogometu. Vendar moramo dvigniti glave. Do konca dvoboja je še ena tekma v Madridu in dali bomo vse od sebe, da se uvrstimo v četrtfinale. V prvem polčasu smo zelo dobro igrali v obrambi. V drugem polčasu na začetku so imeli Interjevi igralci dve ali tri priložnosti, ko se nismo popolno držali načrta, na takšnih tekmah pa moraš biti popoln v vsem, sicer boš kaznovan, to se je tudi zgodilo,« je komentiral razplet derbija Jan Oblak.

Diego Simeone in Simone Inzaghi. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Logično, da je bil zadovoljen Interjev trener Simone Inzaghi. »V teh šestih mesecih sezone smo bili res zelo dobri, saj vidite, toda, pozor, najpomembnejša meseca sta marec in april. Fantje morajo le tako nadaljevati. Rad jih vidim, kako trenirajo, a vemo, da bodo prišle težave: tesne tekme, kot je bila ta, prinašajo utrujenost, pri nekaterih tudi poškodbe. Vendar moramo nadaljevati z delom, kot delamo zdaj,« je zatrdil Inzaghi, manj vesel pa je bil njegov kolega na klopi Atletica Diego Simeone.

Simeone: Dobre stvari se zgodijo in zgodijo se tudi slabe

»Tekmovali smo zelo dobro. Bili smo blizu tega, kar smo iskali, želeli smo blokirati zelo dober napad, ki ga ustvarja ekipa, kot je Inter. Na koncu so domači izkoriščali veliko situacij, ko smo izgubljali žoge v protinapadih, in si ustvarjali lepe priložnosti za gol. Kako smo ga prejeli? To je čudovita stvar nogometa: lahko pripraviš, kar hočeš pripraviti, toda na koncu so na igrišču le ljudje, to so posamezni igralci. Dobre stvari se zgodijo in zgodijo se tudi slabe. Danes je Inter izkoristil napako med Rodrigom [de Paúlom] in Reyem [Reinildom],« je pojasnil argentinski trener.