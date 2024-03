Jan Oblak s tremi paradami rešil zmago Atletica

Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka je v tekmi 27. kola španske nogometne lige premagal Betis z 2:1. V prvem polčasu je bilo videti, da bo madridski klub brez težav prišel do novih treh točk. Najprej so si gostje, potem ko se je žoga pred golom odbijala od njihovih nog in vratnice, zabili avtogol, v mrežo se je nazadnje odbila od vratarja Ruija Silve. V 28. minuti pa je Alvaro Morata zapravil enajstmetrovko, ki jo je Atletico dobil po posredovanju Vara, vratar Silva je tokrat popravil napako iz uvoda. A Morata se je v 44. minuti oddolžil z golom za 2:0.

V nadaljevanju je Betis močno pritisnil, Oblak pa je bil tisti, ki je atletom zagotovil tri točke. Izkazal se je s ključnima obrambama, najprej v začetku polčasa ob strelu Williana Joseja, potem je klonil ob poskusu Williama Carvalha, deset minut pred koncem pa je izvrstno posredoval še ob strelu Guida Rodrigueza ter žogo preusmeril v vratnico.