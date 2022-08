Jan Oblak v vratih Atletica v boj za zgodovino

Ta konec tedna bodo oživele tudi nogometna igrišča v Španiji. Obeta se zanimiva sezona, četudi se razmerja moči niso bistveno spremenila. Glavni favoriti za naslov prvaka ostajajo Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid, za katerega bo deveto sezono zapored vrata branil Jan Oblak.

Slovenski zvezdnik je prišel v špansko prestolnico z 21 leti iz Benfice, kot kaže, bo kariero tam tudi končal. Pogodbo, ki bi se mu iztekla leta 2023, je podaljšal do leta 2028, kar pomeni, da bo v Atleticu branil vsaj 14 let.

V dosedanjih osmih sezonah je že postal klubska legenda, letos pa ima priložnost, da se zapiše tudi v zgodovino španskega prvenstva. Postane lahko prvi vratar s šestimi zamorami, priznanjem za najboljšega vratarja ligi. Trenutno si rekord deli z Victorjem Valdesom in Ramalletsom. Le dva vratarja sta se bila v tem času boljša od njega – Belgijec Thibaut Courtois (2019/20) in Maročan Yassine Bounou (2021/22).

Zadnja sezona je bila za Jana Oblaka najslabša v Španiji. Prejel je 1,12 gola na tekmo, kar je še enkrat več kot v najboljši sezoni 2015/16 – 0,51 zadetka. Posledično je Atletico Madrid, ki je branil naslov prvaka iz 2020/21, sezono končal na tretjem mestu, 15 točk za prvakom Real Madridom in dve za drugouvrščeno Barcelono.

Že sredi septembra madridski derbi

Los Colchoneros, ki jih bo enajsto sezono v nizu vodil 52-letni trener Diego Simeone, s čimer bo postal rekorder po najdaljšem neprekinjenem stažu v enem klubu v petih najmočnejših evropskih ligah, so se okrepili z izkušenim igralcem sredine igrišča Axlom Witselom iz Belgije (pred tem Borussia Dortmund) in argentinskim branilcem Nahuelom Molino (Udinese), v klub pa se je po dveletni posoji pri Juventusu vrnil Alvaro Morata. Madrid so zapustili mladi Samuel Lino (Valencia), Hrvat Šime Vrsaljko (Olympiakos) in Luis Suarez, ki se je vrnil v rodni Urugvaj.

Sezono bo Atletico Madrid odprl v gosteh pri Getafeju, nato ga čaka domača preizkušnja z Villarealom in konec avgusta gostovanje v Valencii. Madridski derbi z mestnim tekmecem Realom bo na sporedu že sredi septembra na štadionu Wanda Metropolitano, z Barcelono pa se bo Jan Oblak srečal šele 1. januarja 2023.