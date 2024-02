Jan Oblak vs. Marko Arnautović najprej v Madridu, nato spet jeseni

V nadaljevanju preberite:

Inter iz Milana in Atletico iz Madrida sta ponudila veliki nogometni večer. Kako se je pri slednjem odrezal Jan Oblak. Kakšno oceno je prejel pri italijanskem in španskem časopisu, kaj je dejal po tekmi? In kakšne so bile besede Dunajčana Marka Arnautovića, edinega strelca na tekmi za tesno Interjevo zmago?