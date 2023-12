Nogometašem Slovenije, Hrvaške in Srbije že uspelo, politiki še ni

V nadaljevanju preberite:

Slovenci so opazno izboljšali svoj količnik na jakostni lestvici Uefe. Če bi upoštevali le opravljeno v aktualni sezoni, bi kotirali na 26. mestu, kar ni slabo. Po koncu epskih podvigov Maribora so lahko člani 1. SNL le sanjali o preboju med trideset najboljših lig pod dežnikom Uefe. Za primerjavo: v tej evropski klubski sezoni gledajo v hrbet slovenskim klubom tudi tekmeci iz Romunije, Švedske, Belorusije in celo Srbije, četudi najmanj dva beograjska kluba delujeta na pogon (para)državnih podjetij v razmerah sanjskih proračunov.

»Moramo se obnašati varčno in razumno, z našim proračunom od 40 do 50 milijonov evrov na leto ne moremo zapravljati,« je zatrdil izvršni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Vseh deset slovenskih prvoligašev skupaj ne zmore sestaviti tako visokega proračuna. Morda bi jim uspelo, če bi imeli tudi oni za seboj pokrovitelja, kakršen je ruski Gazprom, Durs pa bi izgubil njihove poštne naslove kot davčna uprava v Srbiji.