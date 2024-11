Jezični Albert Riera je izzval in nabrusil Koprčane

Kdo bo imel najboljše izhodišče za spomladanski del nogometnega prvenstva, Olimpija, Koper, Maribor ali Celje. Ali Bravo, ki je včeraj zaradi slabega igrišča v Stožicah ostal brez uvodne tekme 16. kola 1. SNL proti Radomljam, ne bo ogrozil prvakov? Prvoligaši morajo še tri kola izpeljati jeseni, ki jo bodo, kot kaže, znova krojile vremenske razmere. Trije derbiji so v ospredju ta konec tedna, prva dva bosta danes v Celju, kjer bo izzivalec Koper, in v Domžalah, kjer bo gostovala Nafta. Nedeljski v Fazaneriji bo za zeleno-bele generalka za evropsko bitko. Ajdovci bodo gostitelji Mariborčanom v Novi Gorici.

Gorazd Nejedly

Celje: Celje – Koper (sodnik Matej Jug): Devet točk je – ob preboju v evropsko pomlad – celjski cilj v zadnjih treh ligaških tekmah in le Koprčani jim ga lahko preprečijo. Zadnji tekmeci so z dna lestvice, Lendavčani in Domžalčani. Kot vselej je Albert Riera tisti fakin, ki je Koprčane že zdavnaj motiviral. Da je Koper »ciganski klub«, je bil jezičen Španec. Prvaki so favoriti, a za Koprčane je to prvi test dejanske moči. Ali res veliko trojko lahko razširijo v četvorko? Naslednji teden gostijo še Mariborčane. Nekaj je gotovo, Celjani se bodo soočili z organiziranimi tekmeci. Brez Armandasa Kučysa so celjski strelci pod pritiskom, Aljoša Matko še najbolj, Edmilson malo manj. K sreči so tu še Svit Sešlar, Mario Kvesić, Tamar Svetlin, kdo ve, morda tudi zadnji novinec »Ferc« Hanus Sørensen. Zimske razmere so pisane na njegovo kožo. Pri Koprčanih bo v središču junak zadnje tekme Deni Jurić. Domžalčanom je nasul štiri gole, a v koprskem taboru bi raje videli, če bi vsako tekmo zabil po enega, a odločilnega.

Domžale: Domžale – Nafta (David Šmajc): Vrag je odnesel šalo, kar je zamočil sin, zdaj rešuje oče. Predsednik kluba Stane Oražem je priznal, da so razmere hude, a rešljive. Res je, a treba je premagati Lendavčane. Potem bo lažje tudi nabiranje denarja. Sprejeli bi ga tudi od sovražnika. Senijad Ibričić bi s svojim slavnim prijateljem Edinom Džekom lahko prav v Domžalah prišel do kluba, kjer bi vladal. Doma v BiH ni zaželen.

Murska Sobota: Mura – Olimpija (Slavko Vinčić): Zeleno-beli peklenski finiš sezone začenjajo sveži in z vsemi razpoložljivimi silami. To je ključno za dirigenta ljubljanskega orkestra Victorja Sancheza. Ne bo lahko zadržati prednosti pred Mariborčani, toda doslej so Ljubljančani brez vidnejših prask šli čez vse ovire. Predsednik Adam Delius tako vesel še ni bil. V Fazaneriji se bo šele pozimi videlo, kaj sploh želi George Junčaj in ali sploh je »stric iz Amerike« z novci.

1. SNL, 16. kolo

Nova Gorica: Primorje – Maribor (Rade Obrenović): Vijolični, prvič tudi uradno pod taktirko turških vlagateljev, so bili zadnjih 10 let na Goriškem bolj ali manj razigrani, a tekmeci so bili Goričani. Zdaj so Ajdovci, ki jim lahko le vremenske razmere pomagajo do čudeža. Ta bo tudi neodločen izid. Toda vremenska napoved je po godu vijoličnih, oblačno, brez mraza in predvsem brez burje. In pretiranega tveganja, bi še lahko dodal mariborski strokovni štab.