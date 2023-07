Jezni Erik ten Hag napovedal peklenski teden

Ko je lani Erik ten Hag prevzel Manchester United, je bilo hitro jasno, da pri njem ne bo šale. V želji, da bi rdeče vrage popeljal nazaj na pota stare slave, je uvedel stroga pravila obnašanja zunaj igrišča, med drugim prepovedal uporabo telefonov med obroki in sestanki, pitje piva, tudi nošenje natikačev zunaj garderobe.

Med ameriško turnejo je šel še korak dlje pri svoji pozornosti do podrobnosti, tako je vsak večer določal pravila oblačenja za naslednji dan, t. i. dress code, ki vključuje celo barvo nogavic tudi za spremljevalno osebje. V ZDA je tudi skupina športnih znanstvenikov, ki igralcem merijo glokozo v krvi in stopnjo hidracije med vadbo, pa športnih psihologov in nutricionistov na čelu s priznanim šefom Omarjem Mezianejem.

Erik ten Hag zahteva od igralcev strogo disciplino. FOTO: Carl Recine/Reuters

Navijači pozdravljajo disciplino, ki spominja na tisto iz časov sira Alexa Fergusona. Toda za zdaj še ni obrodila sadov oziroma se ni preselila na igrišče, saj je Manchester United izgubil zadnje tri tekme ameriške turneje, po Wrexhamu (1:3) in Real Madridu (0:2) ga je v Las Vegasu premagala še Borussia Dortmund s 3:2.

Ten Hag je bil besen na igralce in jim obljubil »peklenski teden« ob vrnitvi v Anglijo. »Nihče se ni držal pravil, na igrišču ni bilo ekipe, ampak 11 posameznikov, to je neopravičljivo,« je bentil Nizozemec.

Marcus Rashford ni mogel preprečiti poraza Manchester Uniteda proti Borussii. FOTO: Candice Ward/AFP

Premier league se bo začela 11. avgusta, tri dni kasneje bo Manchester United sezono odprl na Old Traffordu proti Wolverhamptonu. Rekordni 20-kratni angleški prvaki so zadnjo sezono končali na tretjem mestu in bodo nastopali v ligi prvakov. Glavni okrepitvi sta Mason Mount, ki je prišel iz Chelseaja za 64 milijonov evrov, in vratar Andre Onana, ki je zamenjal Davida De Geo in za katerega so morali Angleži odšteti Interju 53 milijonov evrov.