Ten Hag uvaja strog režim: Nič piva, telefonov ...

Manchester United že devet let ni bil angleški prvak in v tej sezoni niti ne bo nastopal v Uefini ligi prvakov. Izredne razmere terjajo izredne ukrepe ...

Nasledniki sira Alexa Fergusona (David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer in Ralf Rangnick) Rdečim vragom niso mogli povrniti stare slave, ampak novi trener Erik ten Hag je odločen spremeniti stvari na Old Traffordu.

Erik ten Hag je blestel na klopi Ajaxa. FOTO: Martin Keep/AFP

Vpeljal je namreč železno disciplino tudi zunaj igrišča. Igralcem je tako povsem prepovedan alkohol med sezono. Vsako zamujanje na trening, sestanek ali obrok bo denarno kaznovano. Med obroki ne bodo dovoljeni telefoni.

Nogometaši se morajo prehranjevati po klubskem jedilniku in ne smejo imeti osebnih kuharjev, kakršnega ima Cristiano Ronaldo, ki sicer ne sodeluje na turneji v Avstraliji, kjer ge Unitedu odlično.

Bruno Fernandes bo spoštoval ukaze nadrejenega. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Bivši trener Ajaxa je tudi napovedal preglede količine maščobe v telesu. Da bi preprečil klane v slačilnici, je ukazal, da morajo biti vse pritožbe in zahteve naslovljene neposredno nanj.

Nov režim Nizozemca je že pohvalil napadalec Bruno Fernandes: »Pogrešali smo disciplino, ki je zelo pomembna. To velja tudi zunaj igrišč. Tudi točnost je pomembna in prav je, da tisti, ki zamuja, za to tudi odgovarja. Meni bo vsekakor pomagalo.«