Joan Laporta: superliga bo najbolj privlačno tekmovanje

Fronta med Evropsko nogometno zvezo in glavnimi pobudniki superlige še zdaleč ni zaprta. V intervjuju za TVE je nekaj podrobnosti razkril predsednik FC Barcelona Joan Laporta, ki ima v Madridu pri velikih tekmecih Realu v njegovem predsedniku Florentino Perezu najmočnejšega zaveznika.

»Z njim se pogovarjava in se bojujeva za superligo. Ta projekt je nujen za reševanje evropskega nogometa, ne da bi ubili državna prvenstva. Naš namen ni uničiti ligaškega nogometa, ki je temelj. Najti moramo le ustrezno sožitje sistemov. Superliga bo najbolj privlačno tekmovanje na svetu in bo zagotavljalo trajnosti razvoj evropskemu nogometu. Ta ne more biti v rokah držav, ki so zunaj evropski skupnosti. Upoštevati je treba zgodovino klubov, kot so Barcelona, Real ali Juventus, a pri tem vidimo premalo sodelovanja Uefa, medtem ko sta Paris St. Germain in Manchester City postala bankomat. Proti temu se borimo, nas ne podpirajo države,« je pojasnil sanator katalonskega velikana, zakaj je projekt superlige še živ in nujen. Laporta je razkril, da imajo podporo tudi pri številnih drugih klubih.

Lionel Messi nima zaprtih vrat pri Barceloni. FOTO: Marcelo Del Pozo /Reuters

Nekdanji vodja najbolj skrajne navijaške skupine FC Barcelona, zdaj uspešen odvetnik, v svojem drugem predsedniškem mandatu rešuje tudi klub.

»S Xavijem smo prerojeni. To, da sem ga izbral, je bila moja najboljša odločitev v vlogi predsednika. Vesel sem, da je vrnil igro, ki ji je dal pečat Johan Cruijff. Xavi je dal svoj podpis. Vse mu je jasno in še smo lahko prvaki,« je Laporta prepričan in drzno optimističen po katalonskem šovu na Santiagu Bernabeu ter zmagi proti Realu s 4:0.

Klub vleče iz finančne krize tudi z nostalgičnimi prijemi. Kot je bila vrnitev Danija Alvesa. Je naslednji na vrsti Lionel Messi?

»Ne izključujem te vrnitve. Nikoli ne veš ... Če bi me nekega dne poklical Messi in si zaželel vrnitev, bi mu odgovoril: 'Pogovoriva se o tem.' Bil bil več kot le srečen,« je prvi mož kluba pustil odprta vrata Argentinčevi vrnitvi. Prav tako je zavrnil možnost nakupov igralcev, ki bi spremenili stabilnost plačnega sistema in še posebej izpostavil držo in klubsko pripadnost trojice nestorjev v moštvu Gerarda Piqueja, Sergia Busqetsa in Jordija Albo.