Pobeg od Diega Simeoneja je začel s pobalinskim štartom

Joao Felix je kot v nočnih morah doživel prvo tekmo v dresu Chelseaja. Od madridskega Atletica do konca sezone posojeni portugalski napadalec si je v 57. minuti prvenstvene tekme proti Fulhamu pri izidu 1:1 privoščil veliko neumnost in v preveliki vnemi v dvoboju za žogo z visoko dvignjeno nogo zadel tekmeca ter si prislužil izključitev. Chelsea je izgubil mestni dvoboj s Fulhamom z 1:2 in še poglobil krizo, zaradi česar se pošteno maje trenerski stolček trenerja Grahama Potterja. Ta kljub vsemu ni usmeril kritik proti 23-letnemu nogometaš, ki se je s selitvijo v London želel otresti okovov trenerja Dieega Simeoneja in imeti več igralne svobode v napadalnejšem nogometu. Paradoksalno je, da si je rdeči karton prislužil prav zaradi pobalinskega štarta, kakršnega se je navadil pri Argentincu

»Nikogar ni želel prizadeti. Ni izgubil glave. To so trenutki učenja. Joao je mlad in vrhunski igralec, vidite njegovo kakovost. V štartu ni bilo nobene zlobe, vendar razumem izključitev,« je povedal trener.

Portugalski reprezentant bo do konca sezone tudi drago stal londonskega velikana. Zanj je plačal kar 10 milijonov evrov posojilne provizije in pristal še na plačilo plače do konca sezone, približno 6,5 milijona evrov. Do konca sezone bo Chelsea igral še 21 prvenstvenih tekem, naslednje tri pa bo Felix izpustil zaradi kazni. Chelsea za četrtim mestom v premier league zaostaja za 10 točk s tekmo več.