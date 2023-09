Joao Henriques se jezi, a Olimpija z njim izgublja stik s Celjani

V nadaljevanju preberite:

Olimpija za vodilnimi Celjani v prvenstvu že zaostaja za pet točk. V mestnem derbiju so prvakom Šiškarji nasuli štiri evrogole in jim zadali že tretji poraz v sezoni, ki se spreminja v nočno moro. Najbolj sta na udaru obramba in napad. Vratar Matevž Vidovšek je bila v minuli sezoni najboljši vratar z najmanj prejetimi goli, v tej jih je prejel že največ med vsemi. Kako bo iz krize izvlekel moštvo trener Joao Henriques, ki s svojimi odločitvami še poglablja krizo?