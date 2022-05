Jose Mourinho: Ostal bom v Rimu, to je zdaj moj klub

Tako poročevalci kot širša nogometna javnost so že vajeni čustvenih nastopov Joseja Mourinha. Mnogim je njegova igra že kar odbijajoča, zlasti v primerih, ko preseže značilnosti viteškega fair-playa, a obenem je tudi res, da je doslej na trenerski klopi v svojih zakladnici zbral veliko uspehov. Zdaj je tako postal prvi trener z lovorikami v obstoječih treh tekmovanjih pod streho Evropske nogometne zveze: v ligi prvakov, evropski ligi in konferenčni ligi. Pred njim pa sta evropski trojček osvojila le še Italijan Giovanni Trapattoni in Nemec Udo Lattek, le da takrat še ni bilo te oblike tekmovanj, temveč so najboljši po stari celini tekmovali v pokalu prvakov, pokalov Uefa in pokalu pokalnih zmagovalcev.

Roma je tokrat v Tirani z 1:0 ugnala Feyernoord iz Rotterdama na finalnem odru konferenčne lige, v katere skupinskem delu je jeseni tudi igrala naša Mura. Mourinho pa je v zadnjih dveh desetletjih štiri klube – Porto dvakrat, Inter, Manchester United in zdaj Romo – vodil petkrat v finalnih evropskih tekmah in se v vseh petih veselil lovorike. »To je res velika zadeva moje trenerske poti. Pokale sem osvajal z različnimi klubi, to je zelo, zelo, zelo posebno,« je strnil misli v Tirani, in se tako spomnil tudi svojega vzdevka Posebni (the Special One), ki mu ga je podelil nogometni svet, potem ko je prišel v London k Chelseaju in takrat nad predstavitveni novinarski konferenci sporočil, da je pač poseben ...

»Ena zadeva je, ko vsi pričakujejo od tebe zmago, a obenem je tudi prav posebno to, da tega pozneje nikdar ne pozabiš. Ko pa so mi povedali, da sem se pridružil Alexu Fergusonu in Giovanniju Trapattoniju z evropskimi lovorikami v treh različnih desetletjih, sem občutil, da sem že malo star, a hkrati tudi to, da imam lep življenjepis,« je povedal ob koncu sezone, v kateri je z Romo zasedel 6. mesto v italijanskem prvenstvu: »Ni dvoma, ostal bom v Rimu. Seveda se zdaj počutim kot romanist, tako pač delujem. Sem navijač Porta, Interja, Chelseaja, nor sem na Real Madrid in zdaj sem še privrženec Rome. Pripadam vsem klubom, pri katerih smo skupaj doživeli lepe trenutke.«