Jose Mourinho se vrača v Italijo, kjer je nekoč že blestel

Mourinha so po lastnih besedah zvabili v Rim odlični navijači Rome. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Portugalski nogometni trenerbo po tem, ko je izgubil službo pri angleškem prvoligašu, kariero nadaljeval v Italiji pri. Portugalec je podpisal triletno pogodbo.Mourinho, ki je na Apeninskem polotoku deloval že med letoma 2008 in 2010 pri milanskem Interju (z njim je osvojil tudi ligo prvakov), bo klub prevzel z začetkom sezone 2021/22, zdajšnji strategpa bo klub zapustil po koncu te sezone. »Klub z zadovoljstvom sporoča, da se je dogovoril z Josejem Mourinhem za mesto trenerja s sezono 2021/22,« so potrdili pri rimskem kolektivu.»Jose je velik šampion, ki je osvajal lovorike na vseh ravneh. Našemu ambicioznemu projektu bo prinesel izjemne vodstvene sposobnosti in izkušnje,« so še dodali pri Romi.»Izjemna strast Rominih navijačev me je prepričala, da sprejmem to službo. Komaj čakam, da začnemo,« pa je dejal Mourinho, ki je prejšnji mesec izgubil službo pri Tottenhamu. V karieri je sicer vodil še Benfico, Uniao de Leirio,, s katerim je tudi slavil v ligi prvakov,in