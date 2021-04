Joshua Kimmich noče imeti menedžerja

Potem ko so branilci lovorike lige prvakov – nogometaši Bayerna – letos izpadli v tem tekmovanju po četrtfinalnem dvoboju s PSG, so že udarili na plano klubski načrti prihodnosti. V Münchnu nadaljujejo pogajanja za novo pogodbo z branilcem Davidom Alabo in njegovim agentom Pinijem Zahavijem, še en zvezdnik moštva, 26-letni nemški reprezentant Joshua Kimmich. pa se je odločil prekinit pogodbo z agencijo, ki ga zastopa. »Ne bom več imel menedžerja. Najbolje, če bom svojo športno pot krojil kar sam,« je povedal nogometaš, ki ima pri Bayernu pogodbo do leta 2023.



Sicer pa se v Münchnu zdaj osredotočajo predvsem na ubranitev domačega »solatnega krožnika«. Za to tradicionalno lovoriko najboljšega moštva v sezoni bundeslige se borijo z Leipzigom, ki pred prihajajočim kolom zaostaja za 5 točk, nikakor pa ni nemogoče, da bi že ob tem koncu tedna ta Bayernova prednost že malce skopnela: Leipzig se bo namreć nocoj (20.30) pomeril doma s Hoffenheimom, lanske državne in evropske prvaka pa jutri (15.30) čaka zahtevno gostovanje v Wolfsburgu.

