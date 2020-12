Josip Iličić in Andraž Šporar sta imela dovolj čakanja

Josip Iličić je tako rekoč sam zmlel goste iz Rima. FOTO: Miguel Medina/AFP



Šporar na vrhu Portugalske

Takole je v 91. minuti tekme meril Andraž Šporar in zabil edini gol za Sporting. FOTO: Pedro Nunes/Reuters



Nova pogodba Simeoneju?

Učinek slovenskih legionarjev. INFOGRAFIKA: Delo

Jan Oblak med tekmo Atletica in Elcheja. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP



Na Reki kot v ligi NBA

Konec tedna so opozorili nase številni slovenski nogometni legionarji.se je v velikem slogu vrnil v enajsterico Atalante. Črno-modri so v derbiju kola zmleli Romo prav po zaslugi Kranjčana, čeprav je igral le v drugem polčasu. To je gotovo dober obet za odličnega nogometaša, ki je v zadnjem obdobju zašel na stranski tir »v paketu« z očitno odpisanim velemojstromRoma je zapustila Bergamo na ščitu s porazom 1:4, toda dolgo ni kazalo tako. Rimljani so namreč po prvem polčasu vodili z 1:0, nato je trenerocenil, da bi bilo modro angažirati Josipa Iličića, ki ga v zadnjih tekmah s Fiorentino in Juventusom ni bilo v kadru Atalante. »Jojo« je zrežiral gola za(1:1) in(2:1), v 85. minuti je postavil piko na i sijajnemu večeru še z golom, svojim prvim v tej sezoni serie A!Tudisi mora izboriti sleherno minuto v majici Sportinga, ki v tej sezoni vnovič meri visoko. Lizbonski klub, ki ne dosega vpliva in uspešnosti mestne tekmice Benfice, zaseda vrh portugalskega prvenstva. Na njem ga je utrdil prav slovenski reprezentant – z golom z bele točke v 91. minuti tekme s Farensejem.»Špoki« je v tej sezoni začel štiri tekme Sportinga v tamkajšnji ligi, petkrat je vstopil s klopi, tudi nazadnje, v tem obdobju pa je zbral po tri gole in podaje, kar ni slabo: v 393 minutah je zrežiral šest golov, to je gol na 66 minut igre! Sporting je osvojil že 18 naslovov prvaka, toda zadnjega leta 2002, zato je razumljivo neučakan. Že zdaj lahko odštevamo dneve do derbija z Benfico, ki bo zadnjega januarja. Sporting je še neporažen (bilanca 8-2-0).Po koncu tedna bi lahko dodali, da sta imela tako Iličić kot Šporar dovolj čakanja in sta izkoristila prvo priložnost, ki sta jima jo ponudila njuna trenerja ...Konec tedna je bilo zanimivo tudi v Španiji. Ne le na igrišču, kjer je navijače madridskega Atletica razveselil hiter odziv ekipe po porazu v mestnem derbiju z Realom. Atletico je brez težav strl Elche in se utrdil na vrhu lestvice, čeprav jeprejel (šele) peti gol v sezoni.Madridski novinarji so razkrili, da se obeta trenerjupodaljšanje pogodbe, ki mu poteče junija 2022 in po kateri sodi med najbolje plačane trenerje na svetu. Vodstvo kluba je ocenilo, da je prav Simeone pravi trener za Atletico Madrid, saj mu je vcepil v DNA bojevito miselnost in slo po zmagovanju. V imenu Diega se s klubom pogovarja njegova sestra in zastopnica Natalia.Odmeval je tudi govor Realovega predsednikana redni letni skupščini kluba. Perez je poudaril, da je Real pripravljen na spremembe, ki so po njegovem nujne. Skupno število tekem da je treba zmanjšati, število mednarodnih tekem povečati – to je možno le na račun domačega prvenstva in pokalov … Delegati so potrdili znižanje proračuna za poslovno leto 2020/21 na 617 milijonov evrov (nazadnje 822 milijonov €).Barcelona? Trenerje poskušal ostati diplomatski tudi po le eni osvojeni točki z Valencio (2:2), toda španski tisk je poslal v javnost seznam imen, s katerimi Nizozemec ni zadovoljen: kot zadnji naj bi se umestil nanj, že prej so tam prebivaliinMed klubi, ki so jo nemara najmočneje skupili zavoljo pandemije koronavirusa, so Rečani, ki jih vodi trener. Rijeka je posledično sezono končala predčasno, potem ko je odpadla še peta njihova tekma hrvaške lige zaradi pozitivnih primerov na covid-19 – tokrat v taboru Slavena iz Koprivnice. Rečani so v 16 kolih igrali le enajst tekem.»Fantje imajo prosto do 4. januarja, nato krenemo v polnem ritmu, saj moramo nadoknaditi ogromno tekem. Škoda za odpadlo tekmo v Koprivnici, saj smo bili v dobrem položaju in maksimalno osredotočeni na boj za tri točke,« je ocenil Rožman, ki ga naslednja tekma čaka – če bo vse v redu – 23. januarja. Odtlej bo na Reki kot v ligi NBA:in soigralci morajo odigrati dvajset rednih tekem, pet zaostalih, superpokalno z Dinamom in morda še tri tekme hrvaškega pokala …Bolj veselo je v taboru Osijeka in Dinama, ki sta prav tako slovensko obarvana.insta odšla na zimski premor zmagovito.