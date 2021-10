Josip Iličić in soigralci niso mogli slediti ritmu Manchester Uniteda

V nadaljevanju preberite:

Tomaž Kavčič o ligi prvakov. Tudi drugi večer je upravičil pričakovanja, ki jih nogometna skupnost goji do tega tekmovanja. Najmočnejši vtis sta naredili tekmi v Manchestru in Lizboni. Derbi na Old Traffordu je bil naporen za navijače Uniteda, saj so spremljali triler. Ko je Manchester United pospešil igro, temu ritmu Italijani niso mogli slediti. Bayern? V treh tekmah je ustvaril razliko v golih 12:0, zgolj na gostovanju v Lizboni je sprožil 22 strelov, seveda je eden favoritov za majsko zmago v Peterburgu.