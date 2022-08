Josip Iličić je prekinil pogodbo z Atalanto

Slovenski reprezentant Josip Iličić tudi uradno ni več član italijanskega prvoligaša Atalante iz Bergama. Štiriintridesetletni napadalno usmerjeni nogometaš je s klubom sporazumno prekinil pogodbo.

Iličić je bil eden najbolj opaznih igralcev Atalante v zadnjih letih, ko je pod vodstvom trenerja Giana Piera Gasperinija kazala všečne, napadalne igre. Za moštvo iz Bergama, h kateremu je prišel iz Fiorentine, je odigral 173 tekem in dosegel 60 golov.

Po izbruhu pandemije novega koronavirusa se je boril tudi z osebnimi težavami, zaradi katerih si je vzel daljši oddih od nogometa. V zadnjih dveh letih je tako le redko igral.

»Srečno, profesor, in hvala za vse,« so pri pri Atalanti poslovili od Slovenca in dodali, da je zadnjih pet let pomenilo precej več od golov in asistenc.

V Italiji je Iličić igral še za Palermo, kamor je prestopil iz Maribora, pred tem pa je bil član Interblocka.