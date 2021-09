Josip Iličić podal za zmago, Jasmin Handanović videl šov

Josip Iličić je v igro vstopil v drugem polčasu. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Nogometaši milanskega Interja so po učinkoviti predstavi proti Bologni prevzeli vodstvo v italijanskem prvenstvu. V četrtem krogu so na domačem terenu tekmecem nasuli šest golov (6:1, 3:0) in imajo na lestvici točko več od Rome, Milana in Napolija, ki jih tekme četrtega kola še čakajo.Inter je na San Siru vse opravil že v prvem delu, ko je kapetanužival v predstavi kolegov. Že do odmora so črno-modri zabili tri gole:(6.),(30.) in(34.). Nadaljevala sta(54.) in z dvema goloma še(63., 68.). Tik pred koncem je častni gol za Bologno dosegel(86.).Državni prvaki pod vodstvom 45-letnega trenerjažanjejo izjemne pohvale za atraktiven in učinkovit nogomet, saj so dosegli že 15 golov v prvih štirih kolih. Strelsko razpoloženi so tudi po prestopu dve sezoni prvega strelcak Chelseaju.Slovenski reprezentančni dvoboj medinje pripadel napadalcu. Salernitana je izgubila še četrtič zapored, potem ko je Belca v 75. minuti po podaji rezervista Iličića (igral je od 46. minute) premagal KolumbijecTočko manj od Interja ima tudi Fiorentina, ki je na gostovanju v Genovi slavila z 2:1 (0:0). Gostje so povedli v 60. minuti z golom, v 89. minuti pa je Saponara lepo zaposlilza 2:0. V osmi minuti sodnikovega podaljška je za domače iz prostega strela zadelin postavil končni izid.Torino je že v petek v gosteh z 1:0 premagal Sasuolo po golu HrvataDens od slovenskih legionarjev v serie A igrajo še(oba Empoli) in(Venezia).