Josip Iličić z igrišča, Atalanta v hipu prejela gol

Senzacij na zadnji večer uvodnih tekem osmine finala nogometne lige prvakov ni bilo. Real Madrid je vendarle pri Atalanti v Bergamu z zmago zpotrdil svojo avtoriteto 13-kratnega evropskega prvaka, Manchester City, vodilno moštvo angleškega prvensta, pa je bil v Budimpešti boljši od Borussie Mönchengladbach –Iz slovenskega zornega kota je bil kajpak dvoboj v naši zahodni soseščini zanimiv zaradi ugibanja o statusu reprezentančnega asaNa zadnjem domačem derbiju proti Napoliju ga ob odmevni zmage Atalante ni bilo na igrišču, nocoj je vstopil v igro v 55. minuti, toda po 40 minutah ga je domači strategzamenjal z, prav po Kranjčanovem odhodu v slačilnico pa je domače moštvo prejelo edini gol. Iličić je sicer na igrišču pokazal svojo tradicionalno bojevitost, Real je bil na tej tekmi bolj ustvarjalen in kakovosten, res pa je tudi pri sodnikuiz Nemčije kot velik klub občutil nekaj naklonjenosti ...Tudi City je na koncu suvereno in z izidom še bolj prepričljivo opravil svojo nalogo na gostovanju. Slaba epidemiološka podoba v Nemčiji je botrovala prestavitvi tekme v Budimpešto, na mogočnem Puskasovem štadionu, enemu od prizorišč letošnjega eura, Mönchengladbach pač ni več občutil tiste domače prednosti. Gostje so bili za razred in si že pred revanšo na Otoku na stežaj odprli vrata četrtfinala.