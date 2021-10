»Jovo nanovo« je že steklo

V nadaljevanju preberite:



Je Rudonja mož, ki lahko oblikuje Olimpijo po meri njenih navijačev in standardih, ki jih statusu in vlogi v slovenskem nogometu primerno mora imeti? Njegovi prstni odtisi so bili vidni že dvakrat, prvič z Igorjem Bišćanom, drugič z Dinom Skenderjem. Z Bišćanom je Olimpija osvojila dvojno lovoriko, s Skenderjem je najprej zapravila nemogoče in izgubila naslov, nato pa je bila na dobri poti, a je Mandarić ustavil njen zalet.