Juan Mata po stopinjah Beckhama

Nekdanji igralec Manchester Uniteda in Chelseaja Juan Mata se je kot partner pridružil lastniški strukturi nogometnega kluba San Diego. Kalifornijski klub je bil ustanovljen maja lani, ko mu je vodstvo severnoameriške nogometne lige MLS podelilo razširitveno mesto, za katero se je boril tudi Las Vegas. Tako je San Diego postal 30. klub v ameriškem prvenstvu, svojo prvo tekmo bo igral leta 2025 v zahodni konferenci lige MLS.

Klub je v lasti Mohameda Mansourja in kalifornijskega staroselskega plemena Sycuan Band of the Kumeyaay Nation. Mansour je nekdanji blagajnik britanske konservativne stranke in predsednik podjetja Mansour Group, ki ima v lasti tudi nogometno akademijo The right to dream. »Pridružitev klubu San Diego FC kot partner je vznemirljiva priložnost, da pomagam zgraditi nekaj resnično posebnega v mestu in ligi, ki doživljata neverjetno rast,« je ob priključitvi lastniški strukturi povedal Mata.

Nekdanji španski reprezentant trenutno nastopa v Avstraliji za Western Sydney Wanderers. Mata je s pridružitvijo postal prvi še aktivni igralec, ki ima lastniški delež v ameriškem nogometnem klubu, ter drugi igralec za Davidom Beckhamom, ki je bil rojen izven Združenih držav Amerike in je vpleten v lastništvo kluba v ameriškem prvenstvu. Beckham je solastnika Interja iz Miamija.