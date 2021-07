Angleži trepetajo: Mancini in Katanec prihajata iz iste šole

V nadaljevanju preberite:

Preverite, kaj druži nekdanja soigralca pri Sampdorii Roberta Mancinija in Srečka Katanca. Mancini uspešno vodi Italijo in živi za nogomet. Vero krepi tudi z obiski Međugorja v Hercegovini – prvič se je tam ustavil leta 2012, ko je bil bolan njegov oče. Trenerski know-how mu je vcepil v glavo preminuli jugoslovanski trener Vujadin Boškov, med letoma 1986 in 1992 šef stroke Sampdorie v zlatem obdobju kluba, ki je v sezoni 1990/91 osvojil italijansko prvenstvo kljub finančni prevladi milanskih klubov Interja in Milana. V tekstu tudi o tem, zakaj so lahko Angleži zaskrbljeni pred nedeljskim finalom eura 2020.