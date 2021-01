Katanec: Maradona bi bil v današnjem nogometu še boljši

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji odlični nogometaš in jugoslovanski reprezentant Srečko Katanec je spoznal Diega Maradono med igralsko kariero in z njim bil veliko bitk v majicah Stuttgarta in Sampdorie, pozneje ju je usoda združila tudi na Bližnjem vzhodu. Srečko Katanec nam je zaupal zanimivosti iz časov, ko je bilo italijansko prvenstvo najmočnejše na svetu, vrh pa sta krojila prav Napoli in Sampdoria.