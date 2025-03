Junak derbija je doma preprost fant, ki pomaga v gozdu

Nogometna Hrvaška odšteva do današnjega velikega spektakla v Splitu, kjer se bo domača reprezentanca na prvi tekmi četrtfinala lige narodov pomerila s Francijo. Prav poseben pa je ta zbor za Tonija Fruka, nogometaša Rijeke in tokrat novinca pri izbrani vrsti selektorja Zlatka Dalića.

Ta 24-letni igralec zvezne vrste je med najboljšimi nogometaši hrvaškega prvenstva, ob zadnjem koncu tedna je bil junak tekme ob zmagi v derbiju svojega moštva proti Hajduku s 3:0. Fruk je doma iz Našic v Slavoniji, kamor se rad vrača ob prostem dnevu ali dveh.

»Toda tam zame ni počitka. Oče me zjutraj zbudi in mi pove: 'Dovolj je bilo spanja, v gozdu je veliko dela, greva po drva.' Pripeljala sve nekaj prikolic drv za ogrevanje. In po takšnem 'treningu' sem se denimo vrnil na Reko pred tekmo z Dinamom, ki smo mu nato nasuli štiri gole ...« je dejal ljubljenec navijačev v Kvarnerskem zalivu, kjer zdaj uživajo v pogledu na lestvico domačega prvenstva.

Rijeka, ki po proračunu vendarle krepko zaostaja za Dinamom in Hajdukom, je na vrhu in iz tedna v teden z bolj realnimi možnostmi za naslov prvaka. Doslej je to lovoriko osvojila enkrat, leta 2017 pod vodstvom trenerja Matjaža Keka, tudi zdaj to moštvo ohranja tudi slovenski delež. Med udarnimi člani prve enajsterice je namreč naš 27-letni reprezentant Dejan Petrović.