Nov fiasko Dinama, česa takšnega v Zagrebu ne pomnijo

Trener Sergej Jakirović je plačal ceno za poraz z 2:9 proti Bayernu. Poteza ni bila nepričakovana, gostovanje v Koprivnici pri Slaven Belupu, ki je do sobotne tekme zbral le točko in dosegel vsega skupaj tri zadetke pa je potrdilo, da so težave modrih mnogo globlje. Poraz s 4:1 v Koprivnici je po mnenju hrvaških komentatorjev še večja blamaža kot polna mreža na Allianz Areni.

Kar najbolj bode v oči je dejstvo, da bi poraz lahko bil tudi hujši, če v vratih ne bi bil razpoložen Ivan Nevistić. Kljub temu, da je Dinamo na dveh tekmah prejel kar 13 zadetkov, je ob tem Nevistić zbral še 18 obramb ... »Iskreno, tega si nisem mogel predstavljati, a se bomo očitno tudi mi morali spustiti na realna tla. Zdaj je pomembna le naslednja tekma, ne to, kdo je Dinamo ali kdo Slaven Belupo. Moramo se izvleči iz te črne luknje,« je po tekmi spregovoril vratar modrih.

Ivan Nevistić je morda še najboljši igralec Dinama v zadnjem tednu dni, čeprav je na treh tekmah prejel kar 14 zadetkov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Na družbenih omrežjih so komentatorji tekmovali, kdo bo zlil več gneva nad Dinamo, od komentarjev v slogu »vzemite jim dve plači in peš nazaj v Zagreb« pa do veliko bolj žaljivih zapisov s(m)o lahko zasledili pod zapisi, povezanimi z Dinamom. Televizijski komentator Andrija Cmrečnjak je takole pospremil del tekme: »Nestorovski je znižal zaostanek Dinama na 1:4 proti Slaven Belupu. To so besede, za katere nisem verjel, da jih bom kdaj izrekel.«

Ob težavah Dinama si roke manejo v Splitu, Hajduk je po zmagi na derbiju minuli vikend oživel in s 4:1 odpravil Gorico. S 17 točkami so zdaj sami na vrhu lestvice, Rijeka se danes z njimi lahko izenači, Dinamo ima štiri točke manj.