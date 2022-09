Jürgnu Kloppu je dvignil pokrov

Po včerajšnjih uvodnih tekmah 31. sezone lige prvakov, v katerih sta v ospredje takoj stopila Kylian Mbappe in Erling Haaland (oba sta zabila po dva gola, prvi Juventusu, drugi Sevilli), sicer naslednika Lionela Messija in Cristiana Ronalda, so danes na sporedu še druge tekme prvega kola.

Ena od najvznemirljivejših tekem bo v Neaplju, kjer bo pod Vezuvom gostoval Liverpool. Vroče je bilo že na novinarski konferenci, na kateri je eden od novinarjev v nejevoljo spravil trenerja rdečih Jürgna Kloppa. Nemec se je močno ujezil zaradi vprašanja, če še misli, da je Neapelj dovolj varno mesto za gostujoče navijače.

»To je neprimerno vprašanje,« je najprej odgovoril novinarju, nato pa natresel levite. »Želite ustvarjati udarne zgodbe. Res vas ne razumem, ne živim normalno življenje v Neaplju. Tu sem zaščiten, grem v hotel, in zdaj me sprašujete, kaj si mislim o Neaplju. Dobro veste, kaj ljudje govorijo. Če se srečajo navijači, se lahko zgodi marsikaj. Toda to nima nič skupnega z mestom, zato ne vem. Nisem tukaj, da bi ustvarjal udarne zgodbe.«