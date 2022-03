Jutri prvi dan D v Katarju

Mednarodna nogometna zveza (FIFA) je danes razkrila, kako je v bobne razvrstila reprezentance za petkov žreb skupinskega dela svetovnega prvenstva 2022, ki bo na sporedu med 21. novembrom in 18. decembrom. V prvem bobnu so gostitelj Katar, Brazilija, Belgija, Francija, Argentina, Anglija, Španija in Portugalska.

Znane so tudi druge podrobnosti. Srečo bodo reprezentancam na žrebu delili Nemec Lothar Matthäus, Brazilec Cafu, Katarec Adel Ahmed Malala, Iranec Ali Daei, Srb Bora Milutinović, Nigerijec Jay-Jay Okocha, Alžirec Rabah Madjer in Avstralec Tim Cahill. Žreb bodo vodili Carli Lloyd, Jermaine Jenas in Samantha Johnson.

Sestava bobnov za žreb skupin nogometnega SP:

boben 1: Katar, Brazilija, Belgija, Francija, Argentina, Anglija, Španija in Portugalska

boben 2: Mehika, Nizozemska, Danska, Nemčija, Urugvaj, Švica, ZDA in Hrvaška

boben 3: Senegal, Iran, Japonska, Maroko, Srbija, Poljska, Južna Koreja, Tunizija

boben 4: Kamerun, Kanada, Ekvador, Savdska Arabija, Gana, zmagovalec evropskih kvalifikacije (Wales - Škotska/Ukrajina), zmagovalec medcelinskih kvalifikacij (ZAE - Avstralija/Peru) in zmagovalec medcelinskega kvalifikacijskega dvoboja Nova Zelandija - Kostarika.