Juve kot v šampionski sezoni, Allegri ekipi nastavil ogledalo

Čeprav so potrebovali le točko, da bi si že zagotovili nastop v osmini finala lige prvakov, so nogometaši Juventusa poskrbeli, da so navijači domači štadion zapuščali s še precej širšimi nasmeški. Varovanci Massimiliana Allegrija nizajo suverene predstave predvsem na evropskem prizorišču, medtem ko so v serie A zabredli v precejšnjo rezultatsko krizo. Tokrat sta dva gola prebujenega argentinskega asa Paula Dybale izdatno pripomogla k visoki zmagi nad Zenitom in potrdila ekspresno napredovanje iz skupine H, kjer igrata še Chelsea in Malmö.

Dybala je za zasluženo vodstvo Torinčanov zadel v 11. minuti, ko je zabil žogo pod prečko, po številnih zapravljenih priložnostih belo-črnih pa je Leonardo Bonucci z avtogolom v 26. minuti poskrbel za izenačenje. Dybala je nato tudi z nekaj sreče v 58. minuti z enajstih metrov zadel za novo vodstvo, potem ko je izkoristil šele svojo drugo priložnost, saj je glavni sodnik njegov prvi strel zaradi prehitrega vtekanja igralcev Zenita razveljavil. Zmago sta potrdila Federico Chiesa in Alvaro Morata. Zenit, za katerega je v sodnikovem podaljšku zadel Sardar Azmoun, v boju za osmino finala lahko teoretično rešita le še dve zmagi. Ravno zadetek Azmouna je bil tisti, ki je najbolj ujezil večno nezadovoljnega trenerja Juveta.

Zadnjih pet minut kot ogledalo ekipe

»​Ekipa je odigrala dobro tekmo, bili smo tudi tehnično navdušujoči. Naša intenzivnost in pogum sta bila na visoki ravni in nismo izgubili našega ritma, ko smo prejeli gol. Skoraj vse je bilo pozitivno. Žoga je krožila, a v zadnjih petih minutah se moramo izboljšati. Tiste minute so naše ogledalo: omogočili smo jim tri protinapade in prejeli gol,« je bentil trener trenutno šele 9. ekipe italijanske serie A, ki za vodilnim Napolijem zaostaja že za neverjetnih 16 točk.

A povsem drugače je v ligi prvakov, ki jo vodstvo kluba na čelu s predsednikom Andreo Agnellijem še vedno želi zapustiti. Začelo se je s septembrsko zmago nad branilcem naslova Chelseajem z 1:0, po zmagi na gostovanju pri Malmöju (0:3) in minimalni zmagi v Sankt Peterburgu (1:0) pa je tokrat napočil trenutek za novo domače slavje.